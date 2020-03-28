РИАМО - 28 мар. В субботу в Подмосковье и Москве воздух может прогреться до 15 градусов, осадков при этом не ожидается, атмосферное давление приблизится к норме, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в Москве прогреется до 13-15, по области до 10-15 градусов. Ветер южных румбов подует со скоростью 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормального. Относительная влажность низкая - порядка 30%.

В регионе данные погодные условия очень комфортны для большинства людей. Температура воздуха значительно превышает привычные показатели, относительная влажность и содержание кислорода находятся в пределах нормы.

Однако, людям, входящим в группу риска, следует внимательнее следить за здоровьем и соблюдать рекомендации лечащего врача.