РИАМО - 27 мар. Пожилые и хронически больные жители Подмосковья могут оформить больничный лист, оставив заявку по телефону горячей линии или позвонив в поликлинику по месту прикрепления, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Для оформления больничного листа вам необходимо оставить заявку по телефону горячей линии по коронавирусу в Московской области 8 (800) 550-50-30 или позвонить в поликлинику по месту прикрепления», – сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она отметила, что в случае оформления заявки в течение трех дней автоинформатор сообщит об открытии больничного листа. Больничный оформляется вне зависимости от рабочих и выходных дней.

В связи с угрозой распространения коронавируса жители старше 65 лет, а также лица, имеющие хронические заболевания, должны соблюдать домашний карантин.

Перечень хронических состояний, при которых следует соблюдать режим самоизоляции: болезни эндокринной системы, болезни органов дыхания, болезни системы кровообращения, болезни мочеполовой системы, наличие транспортированных органов и тканей, новообразования.

По согласованию с работодателем режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций, чье нахождение на рабочем месте критически важно для обеспечения их работы, а также к сотрудникам системы здравоохранения.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>