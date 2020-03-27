РИАМО - 27 мар. В столице 26 марта скончался доктор филологических наук, профессор, академик, президент Института Пушкина Виталий Костомаров на 91-м году жизни, сообщается в официальной группе Института Пушкина «ВКонтакте».

«Огромная и невосполнимая утрата для нас и всех русистов! Вчера умер президент Института Пушкина Виталий Григорьевич Костомаров», – отмечается в материале.

В институте сообщили, что у академика случился сердечный приступ.

Костомаров родился 3 января 1930 года в Москве. Он был инициатором создания Института Пушкина, его директором и первым ректором, а затем и президентом. Также он был президентом Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Возглавлял редакцию журнала «Русская речь».

Академик скончался на 91-м году жизни. Информация о церемонии прощания будет сообщена позднее.