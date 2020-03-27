РИАМО - 27 мар. Инспекторы эконадзора и сотрудники полиции задержали организаторов незаконной свалки вблизи села Озерецкое в Дмитровском городском округе, подъезд к объекту заблокирован, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Нарушителей задержали с поличным. Они сбрасывали грунты неизвестного происхождения, а также отходы строительства и сноса на трех земельных участках сельскохозяйственного назначения.

«Изъяты три единицы большегрузной техники, полицейские начали доследственную проверку. Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении, в рамках которого будет рассчитан ущерб, нанесенный почвам. Устанавливаются организаторы работ и собственники земельных участков», – отмечается в сообщении.

Минэкологии направило администрации Дмитровского округа представление с требованием усилить меры земельного контроля. Благодаря работе властей муниципалитета были заблокированы подъездные пути к засоренным участкам. Вскоре здесь появятся пост охраны и система видеонаблюдения.