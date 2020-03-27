РИАМО - 27 мар. Российский фонд прямых инвестиций вместе с подмосковной компанией «ХимРар» намерены наладить производство препарата «Фавипиравир» и других инновационных антивирусных лекарственных средств, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Глава Китайского национального центра развития биотехнологий Чжан Синьминь ранее сообщил, что эффективность «Фавипиравира» против коронавируса доказана клиническими исследованиями, проведенными в городах Ухань и Шэньчжэнь. Благодаря приему этого лекарства коронавирус остается в организме пациентов четыре дня вместо одиннадцати.

«В рамках усилий по борьбе с вирусом, предпринимаемых РФПИ совместно с правительством РФ, российскими и международными партнерами, мы объявляем о создании СП с группой «ХимРар», деятельность которого позволит обеспечить достаточное количество препарата для лечения зараженных лиц в России, а также осуществлять поставки «Фавипиравира» на зарубежные рынки», - сказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Предполагается, что поставки препарата на российский рынок начнутся уже в апреле. В этом году планируют выпустить 600 тысяч упаковок «Фавипиравира».

«Мы активно взаимодействуем с предприятиями, регулярно собираем данные по проблематике фармацевтического производства. При необходимости оказываем поддержку в виде льготного займа от 1% до 5% на закупку оборудования. Также для приобретения оборудования предусмотрена субсидия, возмещающая до 30% его стоимости», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

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