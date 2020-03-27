РИАМО - 27 мар. Процедура и график приема населения изменились в отделе ГИБДД УМВД России по Дмитровскому городскому округу, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского округа.

Изменения коснутся процедуры и графика приема населения по предоставлению государственных услуг, связанных с выдачей разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортных средств, свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов.

«С 27 марта подать заявление на выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства можно в электронном виде путем направления заявления установленного образца и заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений на электронный адрес tn50_46041@mvd.ru отдела технического надзора», - говорится в сообщении.

Решение по заявлению поступит на указанный электронный адрес обратившегося. Выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельства по допуску транспортного средства к перевозке опасных грузов, производится по предварительной записи, осуществляемой по номеру телефона: 8 (496) 224-03-22 (доб.6).