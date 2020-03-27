РИАМО - 27 мар. В преддверии нерабочей недели в Москве раньше обычного открыли более 80 ярмарок выходного дня, все участвующие предприниматели усилили меры по соблюдению санитарного режима из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента торговли и услуг.

Так, на ярмарках выходного дня обеспечена ежедневная уборка внутренней и прилегающей территории с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, у каждого участника ярмарки есть кожный антисептик, а торговое оборудование и мебель дезинфицируют не менее трех раз в день с применением специального средства.

«Москва входит в нерабочую неделю, объявленную профилактической мерой по противодействию распространения коронавируса. Мы ожидаем рост спроса на продукты питания – горожане будут делать закупки, поскольку сети общественного питания во всей стране будут закрыты для посещения», - отметил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Также Немерюк подчеркнул, что в Москве есть запасы разных продуктов. А закупки и поставки идут в штатном режиме.

«Жителям Москвы не следует поддаваться тревожным настроениям и создавать ажиотажный спрос. В Москве стабильно работают службы онлайн-доставки продуктов, организованы сервисы бесконтактной доставки. В тех магазинах и торговых сетях, которые продолжат работу на выходной неделе, весь набор продуктов и товаров повседневного спроса будет прежним», - сказал руководитель департамента.

Немерюк обратил внимание на то, что ярмарки нужны для того, чтобы обеспечить жителей и гостей столицы качественными и недорогими продуктами.

По пожеланиям москвичей, в этом году ярмарки выходного дня будут работать в пятницу, субботу и воскресенье с 8:00 до 21:00.

Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло с 840 до 1036. В Московском регионе за минувшие сутки зарегистрировали 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, из них 157 случаев зафиксировали в Москве и еще восемь — в Подмосковье.

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