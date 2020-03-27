РИАМО - 27 мар. Московские пенсионеры получат выплаты по карантину автоматически, для этого не нужно куда-либо передавать свои данные, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве с 26 марта начал действовать трехнедельный карантин в связи с коронавирусом для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Самоизоляция коснулась порядка 1,9 миллиона пожилых жителей столицы. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае крайней необходимости. Самоизолированные пожилые граждане получат адресную социальную помощь в размере 4 тысяч рублей.

«Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы просит граждан быть внимательными. Если звонят неизвестные люди, представляются сотрудниками ведомства или банка и просят назвать номер счета для перечисления денег, то нужно быть осторожными — это мошенники», - говорится в сообщении.

Средства москвичам старше 65 лет направляются на те же счета, куда обычно приходят пенсия и прочие социальные выплаты.

Если деньги не поступят, то нужно обратиться в колл-центр, позвонив по телефону: +7 (495) 870-45-09. Там можно будет оставить свои контактные данные.

Граждан просят быть внимательными и осторожными, доверять только официальным источникам. В случае необходимости пенсионерам стоит обращаться к родным и близким за советами. Также не стоит покупать товары и услуги, в описании которых гарантируется успешное лечение коронавируса.

Чтобы не стать жертвами мошенников, не нужно открывать дверь незнакомцам. Даже если они в белых халатах, масках и представляются сотрудниками какого-либо органа, всегда нужно просить предоставить документы. Врачи приходят на дом только после личного обращения пациента.

На данный момент по всему миру выявлено свыше 549 тысяч случаев заражения.

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