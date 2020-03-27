РИАМО - 27 мар. Для подмосковных учеников 7-11 классов организуют онлайн-стажировки в таких крупных компаниях, как Danone, «Coca-Cola HBC Россия», «СТС Медиа», «NONAME esports», а также в «Молодой Гвардии Единой России», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Онлайн-стажировки предназначены для тех учащихся, которые прошли диагностику и получили рекомендации от своих образовательных организаций.

«К лету мы планируем еще больше расширить пул работодателей. Это колоссальный опыт для ребят-участников: они будут выполнять реальные профессиональные задачи и получать обратную связь от наставников в течение двух недель», - говорится в материале.

Проект «Карта талантов Подмосковья» реализуется совместно с компанией «Профилум». Проект запустили в декабре 2019 года, за это время к платформе подключились более 140 тысяч школьников Московской области, которые прошли профнавигационное тестирование, построили индивидуальные траектории развития и получили рекомендации по учебным и карьерным мероприятиям.