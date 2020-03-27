РИАМО - 27 мар. В пятницу, в Международный день театра, дмитровский коллектив «Большое гнездо» поздравили с профессиональным праздником, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского округа.

«Поздравляем коллектив «Большого гнезда» с профессиональным праздником и желаем вам множество новых творческих идей и благодарных зрителей!», - говорится в сообщении.

Театр в Дмитрове был создан еще до революции, как любительское театральное объединение. В труппу входили представители местной интеллигенции: земцы, учителя, барышни из состоятельных мещанских и купеческих семей, увлеченные этим видом искусства. На сцене театра ставилась как русская классика, так и легкие водевили.

С 1918 года театр размещался в здании бывшего Синематографа на улице Борисоглебской (сейчас – улица Семенюка). Здание сгорело в конце 1920-х годах, но в музее – заповеднике «Дмитровский кремль» хранится фотография театра. На фото запечатлен весь коллектив театра в день его открытия. Сегодня на этом месте стоит торговый центр «Спутник».

В 1967 году в городе Дмитрове был образован самодеятельный театральный коллектив, который в 1991 году был учрежден как Муниципальный драматический театр. Имя театра связано с историей Дмитровского края.

В 1154 году князь Юрий Долгорукий нарек город в честь сына Дмитрия, вошедшего в историю Руси под именем Всеволод «Большое гнездо». На сегодняшний день театр участвует в различных театральных проектах и фестивалях, а в его труппу входят 18 профессиональных артистов.