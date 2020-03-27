РИАМО - 27 мар. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подписал указ о переходе регоператоров на режим повышенной готовности для бесперебойного оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Из-за вспышки коронавируса с 28 марта по 5 апреля в России продлятся вынужденные выходные. Во время карантина подмосковные регоператоры расставят дополнительные контейнеры и бункеры на контейнерных площадках. Кроме того, компании усилят работу мусоровывозящей техники.

«В связи с вынужденной самоизоляцией жителей по домам и предполагаемым увеличением объема производимых отходов региональным операторам поставлена задача усилить мощности и не допустить срыва графиков по вывозу ТКО. При необходимости региональные операторы должны будут увеличить диапазон времени по вывозу отходов и работать в круглосуточном режиме на период времени с пятницы по 5 апреля», - сказал Велиховский.

В случае несоблюдения регоператорами графика вывоза мусора жители могут обратиться на горячие линии компаний.

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