РИАМО - 27 мар. Прием жителей столицы и Московской области в службах Пенсионного фонда России с 30 марта будет проходить только по предварительной записи из-за вспышки коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы ПФР по Москве и Подмосковью.

«Прием граждан по предварительной записи будет производиться по строго определенному перечню услуг», - говорится в сообщении.

Таким образом, с 30 марта по предварительной записи можно записаться на назначение страховой пенсии по старости, оформить пособие на погребение, назначить дополнительное материальное обеспечение и ежемесячную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала. А также оформить компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Только 30 и 31 марта по предварительной записи можно оформить пенсию по государственному пенсионному обеспечению, перевод с одного вида пенсии на другой, перерасчет пенсии и прекращение выплаты.

«Отделение Пенсионного фонда России по Москве и Московской области обращается к гражданам и настоятельно рекомендует отложить посещение клиентских служб ПФР во избежание заражения опасной для жизни инфекцией. Рекомендует пользоваться электронными услугами ПФР на сайте ПФР pfrf.ru и портале госуслуг gosuslugi.ru, а также почтой», - отмечается в материале.

Если посещение отложить невозможно, то в ПФР рекомендуют записываться на прием через сайт ПФР - Личный кабинет гражданина – Запись на прием или по телефонам горячих линий, указанным на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».

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