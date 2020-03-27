РИАМО - 27 мар. Минэкономразвития РФ передало полномочия по управлению особой экономической зоной «Кашира» правительству Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Кашира» станет второй ОЭЗ промышленно-производственного типа в Подмосковье. Первая такая зона – «Ступино Квадрат» - в данный момент успешно развивается, привлекая разнопрофильные промышленные предприятия. В 2020 году управляющая компания планирует привлечь очередного резидента – производителя сиропов «Монэн Рус».

«В правительстве Московской области уверены, что «Кашира» станет точкой притяжения для крупных промышленных предприятий. Еще на этапе подготовки к созданию ОЭЗ несколько потенциальных инвесторов сообщили о намерениях инвестировать в свои производства более 7 миллиардов рублей», – отмечается в сообщении.

В «Кашире» сосредоточены большие по мощности резервы, что позволит привлечь на территорию ОЭЗ энергоемкие производства.

«У региона уже есть твердые договоренности с потенциальными резидентами, первые из которых планируют выйти на строительную площадку в этом году. В целом потенциал ОЭЗ «Кашира» оценивается более чем в 15 миллиардов рублей привлеченных инвестиций», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.