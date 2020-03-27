РИАМО - 27 мар. На территории Дмитровского городского округа Московской области приостановят проведение и назначение выездных проверок в сфере муниципального земельного контроля до 1 мая, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского округа.

«На территории Дмитровского городского округа Московской области приостановлено проведение и назначение документарных/выездных проверок в сфере муниципального земельного контроля в отношении физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в срок до 1 мая 2020 года», - говорится в сообщении.

Такие меры введены, чтобы снизить риски распространения COVID-2019 на территории Московской области, в соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Инспекторы будут проводить проверку только в том случае, когда был причинен вред жизни и здоровью граждан или возникла чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера.