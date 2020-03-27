РИАМО - 27 мар. Онлайн-лекцию из экспозиции «Дмитровский край с древнейших времен до XVIII века» проведет музей-заповедник «Дмитровский кремль», говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского округа.

«Экспозиция «Дмитровский край с древнейших времен до XVIII века» музея-заповедника «Дмитровский кремль» знакомит с древнейшим периодом отечественной истории», - отмечается в материале.

Узнать больше об этом этапе жизни наших предков можно на онлайн-лекции музея-заповедника на Youtube-канале.