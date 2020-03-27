РИАМО - 27 мар. Жители Подмосковья в течение нерабочей недели смогут дома потренироваться с известными спортсменами, поучаствовав в уже запущенном онлайн-челлендж #живуспортомдома, сообщается в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Мероприятие направлено на то, чтобы жители Подмосковья могли поддерживать физическую форму в домашних условиях. В челлендже поучаствуют олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, теннисистка, победительница 17 турниров WTA Анастасия Павлюченкова, фристайлистка, участница Олимпиады 2018 года в Пхенчхане Виктория Завадовская.

«Прямые трансляции тренировок по различным видам спорта организованы для всех желающих в Instagram-аккаунте «Живу спортом». Сегодня (в пятницу – ред.) российский футболист Роман Широков показал основные элементы футбольной техники», - отмечается в материале.

28 марта дети и их родители смогут позаниматься в домашних условиях под руководством серебряного призера Олимпийских игр по борьбе Валерии Кобловой.

К челленджу присоединились музеи Подмосковья. В онлайн-режиме можно насладиться картинами Айвазовского, Шишкина, Левитана, Пикассо, Кустодиева, Дюрера, Фалька, Шагала, которые размещены в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим».

Также свои прогулки подготовил музей-заповедник А. С. Пушкина, музей «Пожарного дела Серпуховского района», где можно прогуляться по залам, увидеть исторические документы, старинное пожарное оборудование.

Губернский театр, Театр юного зрителя и Областная филармония запустили видеозаписи своих спектаклей и выступлений на YouTube.

В Подмосковье до 14 апреля проходит «Неделя детского кино» для юных зрителей. Это значит, что подмосковных школьников ждет подборка из «100 фильмов для школьников», они также смогут прослушать все лекции из цикла «История отечественного кино для школьников».