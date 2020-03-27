РИАМО - 27 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям города и попросил их остаться дома с 28 марта по 5 апреля, включая те дни, которые объявлены нерабочими, сообщается на сайте столичного градоначальника.

«Это не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Но эта мера сработает только при одном условии — если все мы вместе и каждый человек в отдельности будем соблюдать простое правило», - сказал Собянин.

Он попросил не приглашать гостей и самим не ходить в гости, а также без крайней нужды не посещать магазины. Прогулки также стоит исключить или гулять только с членами семьи.

Тем, кто находится на домашнем карантине, соблюдать его следует максимально строго. Если есть необходимость ходить на работу, то нужно ограничить свой маршрут поездкой туда и обратно.

С 30 марта по 3 апреля в России объявлены выходные. В эти дни будут закрыты все развлекательные заведения, парки, салоны красоты, кафе и рестораны. Работать будут только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, салоны связи и непродовольственные магазины, где продают товары первой необходимости.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 570 тысяч случаев заражения. В России зарегистрировано 1036 случаев.

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