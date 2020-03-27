РИАМО - 27 мар. 39 муниципалитетов Подмосковья подтвердили свое участие в акции «Час Земли», список присоединившихся к мероприятию округов растет, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Так, в акции будут участвовать Наро-Фоминск, Дзержинский, Шаховская, Шатура, Химки, Серпухов, Люберцы, Луховицы, Красноармейск, Зарайск, Жуковский, Дубна, Власиха, Балашиха, Талдомский, Сергиево-Посадский, Волоколамский, Броницы, Кашира, Ленинский, Богородский, Пущино, Красногорск, Рошаль, Ивантеевка, Звездный городок, Егорьевский, Щелковский, Озера, Истра, Павловский Посад, Солнечногорск, Фрязино, Орехово-Зуево, Фрязино и другие.

«Из списка подтвержденных 463 объектов культурных зданий, архитектурных ансамблей, а также производственных офисных объектов Мособлгаз и Мособлэнерго», - говорится в сообщении.

Подсветку на один час также погасят здания Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина (Химки), Николо-Угрешский монастырь (Дзержинский), Сквер на улице Привокзальная (Шаховская), Введенский владычный женский монастырь и другие объекты.

Энергетики призывают жителей Подмосковья не собираться массово из-за угрозы распространения коронавируса, а наблюдать за отключением онлайн либо присоединится к акции, отключив электричество в квартире или доме.

«Час Земли» – это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, более 188 стран и более 7 тысяч городов. Подсветка гаснет на более чем 18 000 архитектурных памятников.