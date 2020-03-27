РИАМО - 27 мар. Со второй половины дня 29 марта в Центральном федеральном округе, в том числе в Московском регионе, ожидается мокрый снег, усиление ветра до 18 метров в секунду и метель, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В связи с перемещением активного циклона через территорию Центрального федерального округа 29-31 марта в округе ожидается ухудшение погодных условий», — отмечается в материале.

Возможно налипание мокрого снега, резкое понижение температуры с 10-17 градусов тепла днем 29 марта до минус 1-7 градусов днем 30 марта.

На дорогах ожидается гололедица, возможно восстановление снежного покрова высотой от двух до семи сантиметров.

31 марта температура воздуха может опуститься до минус 4-10 градусов ночью, днем ожидается около нуля.