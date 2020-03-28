РИАМО - 28 мар. Большой сборный концерт звезд российской эстрады проведут на площадке «Крокус Сити Холл» в Красногорске в субботу, чтобы поддержать граждан на самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы «Русского Радио».

Онлайн-трансляция большого концерта будет организована при поддержке министерства культуры Московской области.

«Увидеть концерт во всех уголках России и за ее пределами зрители смогут благодаря масштабной интернет-трансляции, которая пройдет на официальных сайтах, в мобильных приложениях и в группах «Русского Радио» и телеканала RU.TV в социальных сетях VK, ОК, а также на платформах-партнерах: ivi.ru, cosmo.ru, woman.ru, WMJ.ru, Passion.ru, Letidor.ru, 7days.ru, timeout.ru, kudago.com, spletnik.ru, dni.ru», - говорится в сообщении.

Зрителей ждет семичасовой музыкальный марафон, участие в котором примут Полина Гагарина, Григорий Лепс, Николай Басков, Валерия, ST, Маша Вебер, Emin, Queens, «Земляне», Согдиана, Юлианна Караулова, Тимур Родригез, Анна Семенович, Filatov & Karas, «Те100стерон», Анна Плетнева, Reflex, Звонкий, Burito, Стас Костюшкин, Zivert, Ханна, Anivar, Tsoy, ВладиМир, ЮрКисс, «Дискотека Авария».

Главная цель концерта — поддержать людей, которые находятся в самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.

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