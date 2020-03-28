РИАМО - 28 мар. С субботы общественный транспорт Москвы и Подмосковья перешел на работу по графику выходного дня, такой режим сохранится до 5 апреля включительно.

В Москве данная мера касается метро, МЦК, МЦД, автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев. При этом изменений в ночных маршрутах нет.

В Московской области в указанный период автобусы, троллейбусы и трамваи работают по расписанию воскресенья. Информация об изменении работы перевозчиков представлена на остановках общественного транспорта.

Пассажирам ЦППК следует учесть, что абонемент выходного дня действует по 6 апреля, абонемент рабочего дня - с 30 марта по 3 апреля, а также 6 апреля.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина вся страна с 30 марта по 3 апреля уйдет на «коронавирусные» каникулы. Таким образом вынужденные выходные продлятся с субботы по 5 апреля.

Указ Путина не распространяется на структуры жизнеобеспечения (медучреждения, банки, транспортные объекты, органы власти всех уровней и так далее). Жители в нерабочий период должны соблюдать режим самоизоляции.

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