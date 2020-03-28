РИАМО - 28 мар. В субботу Москва и Подмосковье станут участниками ежегодной международной акции «Час Земли», цель которой - обратить внимание жителей на проблему светового загрязнения окружающей среды и другие экологические вопросы.

Чтобы принять участие в акции, необходимо на один час, с 20:30 до 21:30, отключить все электричество в доме. Помимо жителей, к акции присоединятся различные учреждения.

Так, в Московской области участниками экоакции станут более 400 объектов. В том числе подсветку зданий отключит Химкинская картинная галерея имени С. Н. Горшина, Николо-Угрешский монастырь в Дзержинском, офисы «Мособлгаза» и «Мособлэнерго».

В Москве на час от подсветки откажутся городские парки, гостиницы «Украина» и «Славянская», Смоленский метромост, ТРЦ «Европейский», «дом-книжка» на Новом Арбате и многие другие объекты.

«Час Земли» проводится с 2007 года и является самой массовой экологической акцией на планете. Ежегодно в ней принимают участие более 2 миллиардов человек.