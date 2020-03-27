РИАМО - 27 мар. Большинство помощников депутатов российского парламента перевели на дистанционную работу, в Госдуме закрыли буфеты, а 30 марта все депутаты сдадут тесты на коронавирус, сообщает Nation News.

Депутат ГД Виталий Милонов рассказал, что все парламентарии сдадут анализ на коронавирус, для чего в парламент будет направлена специальная лаборатория. Если кого-то в это день не будет, то этот человек будет обязан сдать анализ в любом медицинском центре.

«До вечера понедельника (30 марта – ред.) мы все должны предоставить справки о своем здоровье. У нас нет в регламенте дистанционных заседаний, а принять ряд важных законов, связанных с пандемией коронавируса, нужно, и делать это мы должны лично», — отметил он.

Милонов добавил, что в Госдуме приняли все меры для борьбы с распространением коронавируса, в том числе практически всех помощников перевели на удаленную работу, закрыли все буфеты.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 560 тысяч случаев заражения. В России зарегистрировано 1036 случаев.

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