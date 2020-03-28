РИАМО - 28 мар. С субботы и по 5 апреля в Москве введены ограничения на работу магазинов, объектов общественного питания и парков, соответствующий указ ранее подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Ограничения необходимы, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции.

Согласно указу мэра, в Москве временно приостановлена работа магазинов, торгующих товарами не первой необходимости. Продолжают работать аптеки и аптечные пункты, продуктовые магазины, магазины, продающие непродовольственные товары первой необходимости. Также ограничение не касается онлайн-магазинов с доставкой.

Кроме того, по просьбе горожан в указанный период будут открыты салоны связи и зоомагазины.

Ограничительные меры также распространяются на столичные рестораны, кафе, бары, буфеты, столовые и закусочные. Исключением являются только точки, работающие на вынос и с доставкой.

В соответствии с указом Собянина с субботы и по 5 апреля для посещения закрыты семь парковых территорий и музеев. Это ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», музей-усадьба «Кусково», парк культуры и отдыха «Сокольники».

Согласно указу президента РФ Владимира Путина вся страна с 30 марта по 3 апреля уйдет на «коронавирусные» каникулы. Таким образом вынужденные выходные продлятся с субботы по 5 апреля. При этом указ не распространяется на структуры жизнеобеспечения (медучреждения, банки, транспортные объекты, органы власти всех уровней и так далее). Жители в нерабочий период должны соблюдать режим самоизоляции.

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