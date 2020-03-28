РИАМО - 28 мар. В соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева с субботы на территории региона временно прекращена работа объектов розничной торговли, кроме аптек, продуктовых и зоомагазинов, также закрыли свои двери для посетителей салоны красоты, бани, рестораны и кафе.

«Приостановить с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года работу объектов розничной торговли за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, <…> а также за исключением продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки», - говорится в постановлении губернатора.

Кроме того, постановление губернатора распространяется на салоны красоты, массажные и спа-салоны, солярии, бани и сауны - те из них, где необходимо очное присутствие клиента, также закрыты с субботы и по 5 апреля. Заведения, оказывающие услуги дистанционно, продолжают работать.

Аналогичный запрет начал действовать и в отношении объектов общепита - ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных. Тем не менее заведения продолжают осуществлять доставку на дом и обслуживать «на вынос».

При этом запрет на работу не касается зоомагазинов, газовых заправок, типографий, складов печатной продукции, салонов сотовой связи с продажей телефонов, предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина вся страна с 30 марта по 3 апреля уйдет на «коронавирусные» каникулы - эти дни будут выходными. При этом указ не распространяется на структуры жизнеобеспечения (медучреждения, банки, транспортные объекты, органы власти всех уровней и так далее). Жители в нерабочий период должны соблюдать режим самоизоляции. Данные ограничения необходимы для сдерживания эпидемии коронавирусной инфекции.

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