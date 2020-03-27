РИАМО - 27 мар. На территории городских округов Мытищи, Щелково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломенский, Воскресенск, Дзержинский с 18:00 27 марта до 10:00 28 марта объявили неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей первой степени опасности, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Предприятиям, расположенным на территориях указанных городских округов Московской области, необходимо обеспечить выполнение мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ», - отмечается в материале.

Им рекомендовали действовать согласно порядку организации и проведения работ по регулированию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Московской области.