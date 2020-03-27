РИАМО - 27 мар. Новый коронавирусный стационар в городской клинической больнице № 15 имени Филатова открыли в Москве в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Больница полностью перепрофилирована для лечения граждан с подозрением на коронавирус либо с подтвержденным диагнозом. Также в медучреждении могут проходить лечение и беременные женщины.

«Стационар располагает тремя корпусами с отделе­ниями на 1 315 коек (с возможностью расширения до 1 450), в том числе родильным домом на 170 коек и реанимационным отделением на 111 коек (с возможностью расширения до 180 коек)», - говорится в сообщении.

В арсенале больницы имеется 146 аппаратов ИВЛ и два аппарата ЭКМО. Палаты оборудованы индивидуальными санузлами с туалетом, душем и раковиной, а также современными системами вентиляции и обеззараживания помещений.

Больных будут кормить пять раз в день, а доставлять еду будут в индивидуальных термобоксах и разогревать на месте. Весь персонал медучреждения прошел обучение по работе в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В больнице предусмотрено современное приемное отделение с изолиро­ва­нными боксами, раздельные входы для приема и выписки больных.

Для того, чтобы лечить пациентов с коронавирусом в Москве проводится подготовка к развертыванию госпиталей еще в других корпусах больниц.

В поселении Вороновское (ТиНАО) в ближайшем времени будет завершено строительство новой инфекционной больницы на 500 коек.

Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло с 840 до 1036. В Московском регионе за минувшие сутки зарегистрировали 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, из них 157 случаев зафиксировали в Москве и еще восемь — в Подмосковье.

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