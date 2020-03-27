РИАМО - 27 мар. Ремонт двух корпусов филиала Клинического центра восстановительной медицины в Звенигороде, которые перепрофилируют для больных коронавирусом, закончится в начале апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В этих медучреждениях смогут разместить 460 пациентов с коронавирусом.

«Строители держат набранный темп. На первом корпусе ведется возведение перегородок, разводка сетей электроснабжения, водопровода и отопления, прокладка воздуховодов и стояков вентиляции, отделочные работы. На втором продолжается монтаж системы подачи медицинских газов, внутренние отделочные работы», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Помещения в корпусах будут разделены на «грязные» и «чистые» зоны, разграниченные герметичными конструкциями. Оборудован шлюз, через который будут проходить медицинские сотрудники, что гарантирует безопасность пациентов и персонала.

Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло с 840 до 1036.

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