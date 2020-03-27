РИАМО - 27 мар. Автобусы, троллейбусы и трамваи Московской области будут работать по расписанию воскресенья в связи с нерабочей неделей, которая была введена по указу президента РФ Владимира Путина, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Информация об изменении работы перевозчиков, а также в случае дальнейших корректировок будет вывешена на остановках», - говорится в сообщении.

Аудиооповещение пассажиров о переходе на расписание выходного дня запустят также в подвижном составе.

Жителям Подмосковья рекомендовали заранее ознакомиться с изменениями, максимально сократить поездки в общественном транспорте. Число пассажиров в автобусах снизилось на 47% по сравнению с началом марта.

Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за быстрого распространения коронавируса. Это не коснется предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса: работодателям рекомендуют перевести сотрудников на удаленный формат работы, учебные учреждения перешли на дистанционное обучение.

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