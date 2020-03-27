РИАМО - 27 мар. В Москве скончалась женщина, зараженная коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
«56-летняя пациентка не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой», - говорится в сообщении.
Пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями, находятся в группе риска по коронавирусу. Поэтому им крайне важно соблюдать домашний карантин.
Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 560 тысяч случаев заражения. В России зарегистрировано 1036 случаев.
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