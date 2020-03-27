РИАМО - 27 мар. В целях обеспечения безопасности населения в условиях распространения коронавируса на территории Российской Федерации и в соответствии с указом президента Кадастровая палата по Московской области временно прекращает свою работу, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Центральный аппарат и территориальные органы Кадастровой палаты не будут работать в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Данные меры предосторожности связаны с угрозой распространения Covid-19.

«Однако все обращения граждан и юридических лиц в адрес Кадастровой палаты будут приниматься в электронном виде по адресу электронной почте: filial@50.kadastr.ru или почтовым отправлением по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом 6», – говорится в сообщении.

Заявителей в территориальных отделах Кадастровой палаты, которые определены для приема и выдачи документов по экстерриториальному принципу, с 6 апреля 2020 года будут принимать только по предварительной записи. Записаться на прием можно: через портал «Росреестра»; по телефону ВЦТО: 8 (800) 100-34-34; по адресу электронной почты: filial@50.kadastr.ru.

На данный момент по всему миру зафиксировано более 532 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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