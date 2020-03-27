РИАМО - 27 мар. В городе Сергиев Посад завершились работы по возведению торгово-развлекательного центра, благоустроены тротуары и парковочные места, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Торговый центр возвели на улице Вознесенская. Прежде здесь находился самовольно возведенный недостроенный объект. В отношении него была проведена работа и принято решение о подготовке разрешительной документации и дострое здания.

«В торгово-развлекательном центре планируется разместить помещения для гостиницы, магазина и офиса. Общая площадь центра составляет чуть более 1400 квадратных метров», – сообщил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что прилегающая территория ТЦ также благоустроена. Были выполнены работы по устройству парковочных мест и тротуаров для безопасного передвижения пешеходов.

За два года на территории Сергиево-Посадского городского округа выявили 59 объектов незавершенного строительства, 20 объектов из них были объектами самовольного строительства. На данный момент снесли, достроили и привели в соответствие 28 объектов, что составило 48% от общего количества. Указанная работа ведется и в настоящее время.