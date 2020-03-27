РИАМО - 27 мар. Изменение в расписании движения поездов «Аэроэкспресс» произойдет 1 апреля на Шереметьевском и Домодедовском направлениях, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В связи с уменьшением количества авиарейсов в аэропортах Москвы «Аэроэкспресс» временно отменяет несколько рейсов ранним утром и поздним вечером», - говорится в сообщении.

Так, с 1 апреля будут отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево в 0:05 и 0:35, а также из аэропорта Шереметьево на Белорусский вокзал в 0:15 и 0:42.

Также с 1 апреля временно будут отменены поезда, следующие с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово в 0:01, 0:30 и 5:30, а также из аэропорта Домодедово на Павелецкий вокзал в 0:01, 0:30 и 5:14.

Таким образом, первый поезд с Белорусского вокзала будет отправляться в 5:35, из аэропорта Шереметьево в 5:15, а с Павелецкого вокзала и аэропорта Домодедово – в 6:00.

Узнать актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефону горячей линии 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.

Срок действия всех электронных билетов на «Аэроэкспресс», приобретенных в период с 1 февраля этого года года, продлен до 31 декабря 2020 года.