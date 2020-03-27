РИАМО - 27 мар. В Московской области начали яровой сев, к весенней посевной первыми приступили сельскохозяйственные коллективы городских округов Домодедово и Серебряные Пруды, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В поле вышли труженики предприятия «Барыбино», которые начали сеять овес, и «Подхожинский», здесь сеют ячмень», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Первыми к весенней посевной кампании приступили сельскохозяйственные коллективы двух южных городских округов Подмосковья – Домодедово и Серебряные Пруды.

По словам Разина, сеять в этом году начали на две недели раньше обычного.

«В прошлом году к посевной приступили только во второй половине апреля. Теперь необходимо провести весенний сев в оптимальные агротехнологические сроки для получения высоко урожая», – подчеркнул Разин.

Министр добавил, что при посевной крайне важно сохранить накопившуюся влагу в почве. Поэтому агрегаты для боронования почвы на полях работают сегодня в круглосуточном режиме.

«Через несколько дней посевная наберет обороты и к посеву яровых приступят более десяти округов региона. Перед аграриями Подмосковья поставлена задача – довести яровой сев до 227,5 тысячи гектаров», – сказал Разин.

В регионе продолжается подкормка озимых культур, многолетних трав, а также их боронование. По состоянию на 24 марта в регионе подкормили более 32,8 тысячи гектаров озимых культур и порядка 10,3 тысячи гектаров многолетних трав.