РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 мар. Для детей, чьи родители обеспечивают необходимую жизнедеятельность общества, в Домодедове с 30 марта будут организованы дежурные группы, сообщила начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Болмазова.

В пятницу в прямом эфире Домодедовского телевидения Елена Болмазова рассказала об организации дистанционного обучения в округе во время пандемии.

«С понедельника, с 30 марта, в дошкольных образовательных учреждения городского округа Домодедово будут организованы дежурные группы, но они будут организованы для детей, оба родителя которых работают в структурах, которые обеспечивают необходимую жизнедеятельность общества. Соответственно, для того чтобы попасть в дежурную группу, необходимо будет написать заявление», - сказала Болмазова.

Типовое заявление можно будет заполнить у заведующей детского сада.

Питание и уход за ребенком будет полностью организованы, но не будет образовательной деятельности, уклон будет сделан на игровую деятельность и на развитие ребенка.

Также с 30 марта будут организованы дежурные группы в школах. Также для детей, чьи родители обеспечивают жизнедеятельность города.

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