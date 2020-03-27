РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 мар. В Домодедове школьникам из многодетных семей выдадут 4586 продуктовых наборов, сообщила начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Болмазова.

В пятницу в прямом эфире Домодедовского телевидения Елена Болмазова рассказала об организации дистанционного обучения в округе во время пандемии.

«Принято решение о том, что всем льготным категориям будут выданы продуктовые наборы. Соответственно, подготовлено два продуктовых набора: для категорий малообеспеченных стоимостью 400 рублей, у нас таких продуктовых наборов 2756 штук. И для многодетных стоимостью 920 рублей. Таких наборов 4586», - сказала Болмазова.

Она отметила, что в набор будет входить молоко, крупы, печенье, сок и другие продукты.

Продуктовые наборы будут выдаваться в установленные школой сроки. До родителей информацию о выдаче доведет администрация школы. Забрать положенный продуктовый набор родители смогут в школе.

Около 500 тысяч специальных продуктовых наборов для школьников выдадут нуждающимся семьям в Подмосковье. Их выдача начнется с 30 марта.

В Московской области действует режим повышенной готовности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.