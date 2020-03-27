РИАМО - 27 мар. Baring Vostok при аналитической поддержке РАЭК запустил информационный портал для бизнеса www.antivirus2020.ru, основной целью которого является помощь бизнесу в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Российской ассоциации электронных коммуникаций.

Проект AntiVirus2020.ru направлен на оперативный сбор, обновление и распространение полезной для бизнеса информации об инициативах правительства России, направленных на поддержку бизнеса; о лучших мировых практиках по противодействию COVID-19; о кейсах от представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Также на сайте публикуются рекомендации по организации удаленной работы сотрудников и советы по предотвращению распространения инфекции.

«Любой бизнес каждый день решает вопросы, от которых зависит его успех и выживание. Сегодня в дополнение к привычным вызовам бизнес должен готовиться к непредсказуемым последствиям карантина ключевых сотрудников, разрывов цепочек поставок, пиков и падений спроса», - сказала партнер Baring Vostok Екатерина Лукьянова.

Она добавила, что главным приоритетом в сложившейся ситуации являются здоровье сотрудников и их семей, а также создание условий для продуктивной работы. При этом ответственный бизнес также задумывается о поддержке своих клиентов и интересах общества в целом.

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко отметил, что сегодня для бизнеса критически важной становится помощь государства, а также информирование о мерах, которые власть применяет для стабилизации ситуации.

«Baring Vostok выступил с инициативой создания портала для бизнеса, где будут публиковаться государственные инициативы, кейсы компаний, полезная информация для владельцев бизнесов и сотрудников. Мы поддерживаем данную инициативу и готовы обеспечить необходимую аналитическую экспертизу со стороны РАЭК», — подчеркнул Плуготаренко.

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