Десять лет назад, 29 марта 2010 года, Москву потрясла трагедия: в утренний час пик на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» прогремели взрывы. Теракт был подготовлен и осуществлен членами исламистской организации. В итоге от их действий погибли 40 человек, а более 150 получили ранения. Москвичи, которые оказались в тот день в метрополитене и чьи близкие пострадали, рассказали РИАМО, как сложилась их жизнь после трагедии.

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Ирина, 46 лет, стоматолог:

«Помню, в тот день ехала на работу и думала о том, что у меня сегодня очень много клиентов в клинике, надо доделать дела по дому, да еще и поругалась с мужем – одним словом, хуже и быть не может. Произошедшее доказало, как незначительны были все эти мелкие дрязги.

На момент взрыва я как раз переходила на «Лубянку», но находилась от нее достаточно далеко. Звук был похож на странный хлопок, с потолка на эскалатор посыпалась строительная пыль. Люди начали паниковать: они кричали и бежали кто куда. Началась неразбериха и мешанина. Я растерялась и не могла понять, что происходит. Сначала подумала про аварию поезда, но кто-то рядом крикнул, что станцию могли взорвать.

Помню, что впала в ступор: несмотря на то, что я не была на самой «Лубянке», меня охватил ужас. В голове не к месту крутилась мысль о том, что вот теперь я опоздаю на работу и получу выговор.

Нужно было срочно убираться из метрополитена, и я со всех ног, падая, бросилась к выходу. Пока бежала, думала, если это и вправду теракт, что мешало им заложить бомбу и на моей станции? У выхода люди распихивали друг друга, толкали. Мне удалось протиснуться и выйти.

Помню, что сразу же поспешила убраться подальше, позвонила мужу и сказала: «Знаю, ты злишься на меня с самого утра, но я чуть не умерла». Сначала он решил, что его разыгрываю, а потом не мог успокоить меня примерно полчаса. Как позже выяснилось, одна моя знакомая тоже была недалеко: она спустилась на «Лубянку» вскоре после взрыва, там был ад – кто-то шел в разодранной одежде, лежали тела…

Прошло много лет, но в тот день моя жизнь разделилась на до и после. Мне невероятно повезло: перейди я на «Лубянку» парой минут раньше – могла умереть.

Я начала читать много книг по психологии и стараюсь помогать другим: приняла участие в некоторых благотворительных программах, жертвую деньги нуждающимся. Мне кажется, что раз я выжила – это было неспроста, и стоит быть благодарной».

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Юлия, 34 года, кассир:

«О случившемся я узнала на работе – ко мне подбежала коллега и начала сбивчиво кричать про теракт. Все, что я могла в тот момент, – порадоваться, что практически никогда не езжу ни через «Лубянку», ни через «Парк культуры». А ведь кто-то регулярно там оказывается и совершенно не ожидал, что попадет в такой ад.

Меня прошибло потом, когда я поняла, что такой человек – моя лучшая подруга, которая работала на «Парке культуры». На тот момент мне было 24 года, мы с ней вместе перебрались в столицу из Питера, закончили один университет, снимали одну квартиру. С 13 лет у меня не было человека ближе (отец погиб, а с матерью мы никогда не могли найти общий язык).

Я буквально оборвала ей телефон, но она не отвечала. Это длилось примерно час, тогда я отпросилась с работы и, как безумная, рванула на такси к станции. Подъехать мы не смогли: как объяснил водитель, на ближайших к «Парку культуры» улицах были жуткие пробки, все перекрыто. У самого метро работали спецслужбы. Наконец мне удалось дозвониться до подруги, но трубку взяла не она, а врач. Оказалось, что та находилась на станции в момент взрыва. В итоге выжила, но в нее попали осколки. Ранение было серьезным. Врач сказал, что ей будут делать операцию. Пассажиров с травмами постоянно подвозили на скорой.

Я попросила таксиста отвезти меня в больницу. Он возмутился, мол, я все понимаю, конечно, но уж определись с направлением, к тому же прибавил к первоначальной цене 2 500 рублей. Я запротестовала, на что он ответил: «Значит иди пешком, раз никуда не спешишь». Позже читала в интернете, что таким образом в день теракта зарабатывали многие его коллеги.

Это стало последней каплей: я и так едва держала себя в руках, чтобы не потерять способность трезво оценивать ситуацию, но тут не выдержала. Помню, что рыдала навзрыд прямо в машине, во весь голос. Таксист буквально потерял дар речи. Извинился и повез меня в больницу. Не помню, сколько провела там времени – к подруге меня долго не пускали. В итоге она выжила и смогла восстановиться, но на теле остались шрамы, которые пришлось убирать с помощью пластической хирургии.

Сейчас она живет в Америке и мы пересекаемся намного реже, но наша связь по-прежнему очень крепка – едва не потеряв близкого человека, понимаешь, насколько хрупка наша жизнь и как важно ценить тех, кого мы любим».

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Андрей, 49 лет, сотрудник рекламной компании:

«Я возвращался домой из командировки и проезжал через «Парк культуры», где произошел второй взрыв. О том, что ранее разнесло «Лубянку», я не знал: движение поездов не остановили, о ЧП мне тоже не было известно.

Раздраженный после долгой дороги, я вышел на «Парке культуры» и спокойным шагом направился к выходу. Когда уже был на лестнице, ближе к другому концу платформы прогремел взрыв.

Все было в дыму, люди кричали от страха и разбегались в панике, некоторые были в крови и каких-то ошметках. Я не знал, что мне делать: разбираться в произошедшем, кому-то помочь, бежать? В голове все перемешалось.

Мимо меня пронеслась какая-то женщина и, пихнув локтем, обложила меня матом и крикнула: «Уйди!» Это вывело меня из заморозки, и я бросился к выходу. Паника была жуткая, благо на тот момент на станции для часа пик было не особенно много народа, но все пытались убраться оттуда как можно скорее. У меня перед глазами все смазалось, я начал задыхаться от страха. Возможно, это была паническая атака: руки дрожали и я был уверен, что умру.

Покинуть станцию нам помогли сотрудники милиции. На улице я попытался отдышаться и прийти в себя. Там тоже творилось черти что: когда я смог взять себя в руки, обнаружил, что все наперебой звонят знакомым и родственникам, кричат. Только в этот момент я додумался осмотреть себя на предмет повреждений. Все было в порядке. Люди пытались уехать и забиться в автобусы, кто-то так и пошел пешком.

После произошедшего мне сначала казалось, что моя жизнь не особо изменилась, но я ошибался. Состояние было постоянно нервным и дерганным.

В метро я не мог спускаться еще несколько месяцев. Даже если нужно было срочно куда-то доехать, я предпочитал опоздать на деловую встречу или вообще на нее не приходить, чем снова сесть на поезд.

Жена настояла, чтобы я обратился к психологу после того, как я однажды сорвался на нашего сына. Консультации я посещал около полугода. Конечно, сейчас я справился, но то и дело возвращаюсь воспоминаниями в тот день. Жаль, тех кто погиб за чужие идеи, уже не вернуть».

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