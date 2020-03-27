РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 мар. Начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Болмазова рассказала о дистанционном обучении во время пандемии.

«На сегодняшний день все наши учителя понимают, что самое главное – есть методический ресурс для организации дистанционного обучения. Это такие широко известные платформы, как Физикон, Фоксфорд, ЯКласс, МЭШ, Российская электронная школа и так далее», - сказала Болмазова в прямом эфире Домодедовского телевидения.

Она отметила, что на этих платформах представлены методические разработки уроков, а также благодаря легкому интерфейсу у детей не должно возникнуть затруднений при дистанционном обучении.

Болмазова подчеркнула, что каждому ребенку учитель выдаст памятку или инструкцию, в которой будет указано, как подключиться к системе дистанционного образования и как будет проходить урок. Такой же памяткой будут обладать и родители, которые смогут контролировать процесс.

Школы Московского региона перешли на дистанционную учебы с 21 марта по 12 апреля из-за вспышки коронавируса.

Вспышка заболевания произошла в городе Ухань в центральном Китае в конце 2019 года.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>