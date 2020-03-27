РИАМО - 27 мар. Аукцион на строительство водозаборного узла в рамках нацпроекта «Экология» объявили в Ленинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы будут вести в деревне Дроздово сельского поселения Развилковское Ленинского городского округа Московской области.

«Опубликована закупка на строительство водозаборного узла в деревне Дроздово сельского поселения Развилковское», - сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.