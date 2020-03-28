РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. В подмосковном Подольске по 5 апреля из-за неблагоприятной эпидситуации закрыт для посещения главный городской парк имени Виктора Талалихина, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, с 28 марта по 5 апреля наш парк будет закрыт для посещения совсем. 25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю – с 30 марта по 3 апреля – нерабочей. Это одна из мер для профилактики распространения коронавируса нового типа», – говорится в сообщении.

В этот период в Москве и Подмосковье будут закрыты рестораны, кафе, столовые, бары и магазины одежды. Также Россия с 27 марта прекратила все авиасообщение с другими странами за исключением рейсов, выделенных для возвращения россиян. Студенты с субботы и по 5 апреля уйдут на каникулы.

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