РИАМО - 27 мар. В рамках программы фестиваля «Подмосковные вечера» театр драмы и комедии «ФЭСТ», расположенный в Мытищах, запустил конкурс режиссерских предложений, приуроченный к 75-летию Победы, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«Согласно положению конкурса, опубликованному на сайте театра, профессиональные театральные режиссеры, а также студенты выпускных курсов режиссерских факультетов до 21 апреля этого года могут подать по электронной почте заявки на постановку пьес о Великой Отечественной войне, обязательно представив свое режиссерское видение воплощения выбранного материала», - отмечается в сообщении.

22 апреля в 12:00 экспертный совет театра отберет предложения для подготовки театральных эскизов, в которых примут участие актеры «ФЭСТа».

Эскизы в свою очередь должны быть представлены 21 июня 2020 года на финальном этапе конкурсного отбора. Пьеса-победитель будет взята в работу к постановке в следующем театральном сезоне.

Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте театра. Посмотреть положение о конкурсе можно здесь.

Они сражались за Родину. Лица Победы>>