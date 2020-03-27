РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мар. МФЦ городского округа Мытищи создал telegram-канал для предварительной записи посетителей в офисы организации, сообщается на странице МФЦ Мытищи в соцсети «ВКонтакте»

«Уважаемые заявители! В МБУ «МФЦ Мытищи» для вашего удобства создан новый telegram-канал для предварительной записи в наши офисы на улице Карла Маркса, дом 4 и улице Мира с 32/2. Перечень услуг, возможных для записи можно посмотреть на нашем сайте. В список услуг могут быть внесены изменения. Запись производится с 08:00 до 20:00. Ссылка на канал», - говорится в сообщении.

Для записи необходимо указать желаемую дату и время, ФИО, контактный номер телефона и название услуги согласно перечню принимаемых услуг. Канал работает только для записи. По всем остальным вопросам следует обращаться по телефону горячей линии: 8-800-550-50-30 добавочный 52223 и на электронную почту: mfc-mytishimr@mosreg.ru.

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