РИАМО – 27 мар. Супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова попросила поклонников не беспокоить ее мужа во время болезни, сообщает Газета.ru.
Ранее Николаев обратился в больницу в столичной Коммунарке. Врачи диагностировали у него очаговую пневмонию. Певец также сдал тест на коронавирус.
«Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть! Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа!» — написала Проскурякова на своей странице в Instagram.
Она добавила, что не будет давать никаких комментариев до получения результатов теста на коронавирус.
Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 550 тысяч случаев заражения. В России зарегистрировано 1036 случаев.
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