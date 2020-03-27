РИАМО - 27 мар. Более 7 тысяч единиц сельхозтехники выйдут на поля Подмосковья во время весенней посевной кампании в этом сезоне, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Техническую подготовку техники к посевной в регионе выполнили на 90%.

«В этом году к весенне-полевым работам планируется задействовать более 7 тысяч сельскохозяйственной техники. На поля выйдут более 4,3 тысячи тракторов, плугов – порядка 1 тысячи, культиваторов – 928, сеялок – около 750 единиц», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, местные фермы предпочитают покупать отечественную сельхозтехнику, которая отвечает самым высоким требованиям по качеству и энергозатратам.

«В процессе замены сельхозтехники предприятия не проводят ее физическое уничтожение и снятие с учета. Машины остаются в хозяйствах и могут использоваться в качестве дополнительного источника комплектующих и запасных частей при ремонте», - добавил Разин.

Московская область является одним из лидеров в стране по закупке современных образцов сельскохозяйственных машин. На приобретение сельхозтехники хозяйствам региона в этом году направлено более 193 миллионов рублей поддержки.