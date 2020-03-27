РИАМО - 27 мар. План по доходам на период карантина будет снижен в «Мострансавто» для того, чтобы заработная плата водителей автобусов не изменилась, сообщил генеральный директор транспортного предприятия Владислав Мурашов.

По данным на утро пятницы, пассажиропоток в автобусах Подмосковья сократился на 47%.

«То, что у нас падает пассажиропоток, и вы не перевозите полностью план по доходам, это не повлияет на вашу заработную плату», — сказал Мурашов.

Глава компании отметил, что 8,5 тысячи водителей работают в непростых условиях для страны в связи с пандемией коронавируса. Он поблагодарил сотрудников «Мострансавто» за работу и пожелал беречь себя и своих близких.

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Это не коснется предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность, а значит «Мострансавто» будет работать.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса: работодателям рекомендуют перевести сотрудников на удаленный формат работы, учебные учреждения перешли на дистанционное обучение.

Гражданам старше 65 лет настоятельно рекомендуется не выходить из дома.

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