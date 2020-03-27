РИАМО – 27 мар. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Росавиации самостоятельно принимать решения о выполнении рейсов для вывоза иностранных граждан из страны, сообщает Газета.ru.

«Росавиации также предоставляется право принимать решение по поводу грузовых, почтовых, санитарных, гуманитарных рейсов, перегонов пустых воздушных судов для технического обслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на российской территории», - говорится в сообщении.

С 18 марта Россия ограничила въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Исключения распространяются только на дипломатов, дальнобойщиков, постоянно проживающих в России лиц, а также экипажи кораблей и поездов. Запрет действует до 1 мая.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>