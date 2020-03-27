РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 мар. В микрорайоне Ольгино подмосковной Балашихи в 2022 году появится школа на 1,1 тысячи мест, проект получил положительное заключение экспертизы, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство школы предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Завершено проектирование школы на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха. Проектно-сметная документация получила положительное заключение Мособлгосэкспертизы», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что в здании разместятся учебные классы и лаборатории, мастерские, столовая, спортивный и актовый залы, медицинские кабинеты, технические и вспомогательные помещения. На прилегающей территории будет обустроено спортивное ядро с детскими игровыми и спортивными площадками, появятся места для отдыха, выполнено комплексное озеленение всей территории школы.

Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию – в 2022 году.