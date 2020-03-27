РИАМО - 27 мар. Метро, МЦК, МЦД, автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи в нерабочую неделю с 28 марта по 5 марта будут ходить по расписанию выходного дня, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

При этом изменение в ночных маршрутах не произойдет.

25 марта президент России Владимир Путин в общении к нации объявил предстоящую неделю нерабочей. Такая мера призвана сократить распространение коронавируса в России.

Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло с 840 до 1036. В Московском регионе за минувшие сутки зарегистрировали 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, из них 157 случаев зафиксировали в Москве и еще восемь — в Подмосковье.

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