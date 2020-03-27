РИАМО - 27 мар. Коронавирусу на данный момент противостоят смелые и сильные люди, свою благодарность врачам выразил в личном блоге председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Сегодня коронавирусу противостоят самые отважные, смелые и сильные люди – врачи. Огромное спасибо вам за этот подвиг и тысячи спасенных жизней. А вас, друзья, я прошу беречь себя и оставаться дома. Помните, что ежедневно медики рискуют своими жизнями ради нас - помогите им остановить распространение этой болезни», – написал Брынцалов на своей личной странице «ВКонтакте».

Минздрав подготовил четвертую редакцию рекомендаций по лечению нового типа коронавируса. В новой редакции особое внимание уделяется безопасности самих врачей, а также пациентов. Обновленную версию рекомендаций получат все регионы.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 553 тысяч случаев заболевания Covid-19.

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